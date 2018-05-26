Ночью в среду, 23 мая, в бухте Спокойная под Врангелем прогремел взрыв. В результате уничтожены несколько домов, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал автор ролика, опубликованном в Сети, в среду в 4 часа утра неизвестные что-то положили под дом, после этого прогремел мощный взрыв. В основном пострадали дома, принадлежащие двум предпринимателям. Остальные уцелели.

По мнению пользователей Instagram, взрыв не что иное, как происки конкурентов или местных жителей. «Кто-то кому-то насолил», «Может какие недовольные нашлись. Я, к примеру, тоже недоволен, что вся прибрежная зона оккупирована — где аренда, а где самовольный захват со шлагбаумом. Но на такие крайние меры не пойду», — комментируют видео в популярном паблике dpskontrol_125rus.

Екатерина Лапкина