Глава Владивостока Виталий Веркеенко в эксклюзивном интервью DEITA.RU на радио Медиаметрикс Владивосток рассказал о закрытии мусоросжигательного спецзавода на Второй речке, переполненном полигоне ТБО на Горностае, куда убирать городской мусор и где взять на это деньги.

«Полигон ТБО на Холмистой (Горностай) имеет сортировочную линию, где большая часть мусора должна быть рассортирована – шины в одну сторону, бумага - в другую, пластик - в третью, металл - в четвертую. После чего есть возможность это спрессовать и продать на российские или зарубежные рынки. Предполагалось, что это станет высокой статьей дохода для Владивостока. К сожалению, пока из того, что я увидел по цифрам, такого дохода не получается», - констатирует мэр Веркеенко в студии радио Медиаметрикс Владивосток, заметив, что за счет этого снижается то количество мусора, которое будет оставлено для захоронения с последующей рекультивацией.

«Первая карта полигона для складирования мусора уже заполнена», - продолжает Веркеенко, - «Для того, чтобы построить вторую и третью, необходимы сотни миллионов рублей и долгие месяцы строительных работ. У города таких средств нет, в бюджете я этого не увидел. И источников этого финансирования пока не нашел».

Относительно мусоросжигательного спецзавода на Второй речке нужно понимать, обращает внимание глава, что он не просто утилизирует мусор, а сжигает практически 30% мусора, собираемого во всем Владивостоке.

«Я хотел бы его очень закрыть. Просто потушить огонь в печке и все. Но куда эти 30% мусора везти, если вторая-третья карта на Горностае еще не построена. К тому же, спецзавод отапливает большую часть Советского района, всю Вторую речку. Вы же понимаете, мусор сжигается не для того, чтобы дым в трубе появился, а для того, чтобы появилось отопление в трубах жителей».

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду были установлены очистные сооружения. Будут установлены и еще дополнительные. Об отказе от идеи полного закрытия мусоросжигательного завода не может быть и речи.

«Ведутся переговоры с японскими специалистами для того, чтобы они на приемлемых для города условиях, смогли установить дополнительное оборудование для очистки, а так как у города сейчас нет возможности рекультивировать полигон на Холмистой, построить дополнительные карты для складирования мусора. У нас есть договорённость с врио губернатора Андреем Тарасенко о том, что весь комплекс, включая спецзавод, завод по сортировке и захоронению на Холмистой, завод на острове Русский будет передан на баланс администрации края», - рассказал Виталий Веркеенко, напомнив о том, что в скором времени на территории Приморского края должен появиться единый региональный оператор по уборке и утилизации мусора. Как сообщил мэр, пока данный процесс немного затруднен и пробуксовывается по следующей причине:

«Сегодня те, кто хочет зайти, планируют серьезно увеличить стоимость утилизации для населения. Мы этого допустить не можем. Поэтому у нас есть совместное с главой края решение - постараться не только сдержать рост этих тарифов, но и найти федеральное, краевое финансирование, чтобы и завод сделать более экологичным, с последующим его закрытием. После того, как будут построены вторая-третья карта полигона на Горностае».

Андрей Горюнов