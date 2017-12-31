До Нового года есть еще несколько часов, мандариновый запах витает в воздухе, нарядная елка возвышается в центре комнаты, а домашние нарезают ингредиенты для оливье – картина душевная и многими любимая с детства. Напомним, в советской России вновь праздновать новой год решили в конце 1930-х, вернули главные символы праздника и, что важно, разрешили выходные ввиду такого события. Сейчас отдыхать можно несколько дней подряд, а 31 декабря, как правило, сокращенный для работников (или вовсе выходной) день. Однако не для всех.

В преддверии праздника мы поговорили с жителями Приморья, которые 2018 год встретят на рабочем месте.

Дмитрий (ведущий)

Четвертый год я работаю ведущим на праздниках и корпоративах в новогоднюю ночь. Это - мое хобби, от которого я получаю удовольствие. И в новогоднюю ночь, когда ты всех людей заряжаешь позитивом, новогодним настроением, понимаешь, чтоименно благодаря тебе проходит такой прекрасный праздник.

И это многого стоит. Меня никто не заставлял работать, это мое решение. Я уже восемь лет, как переехал в город из деревни и не живу с семьей. Для кого-то Новый год – это встреча с друзьями, для кого-то – святое – с родителями. Для меня праздники уже давно не праздники, а рабочее время. После праздников я стараюсь выходные дни освободить, чтобы съездить и помочь родным. Буду отмечать как и все, только я не гость, а в центре внимания, вот и все. Многим ведущим знакомо это ощущение: ты получаешь такую бурю эмоций и счастья от того, что ты смог сделать этот праздник.

Илья (дальнобойщик)



Вообще я живу в Уссурийске, и работаю дальнобойщиком около шести лет. Я выехал из Владивостока, а конечная точка – город Тулун (это около Иркутска) там выгружаюсь и обратно, во Владивосток. Новый год я встречу где-то в Хабаровском крае. Это будет первый Новый год в дороге.

Для меня этот день, как обычный рабочий день: вечер, кафе, покушал, спать, утром встал, умылся и поехал. Праздничного настроения никакого. Обычно с семьей отмечаем, как все нормальные люди, а этот праздник придется уже вне семьи отмечать. Я не знаю, как все это будет - все это в первый раз. Нет, никакого ощущения грусти нет, просто праздник да праздник, обычный день. В нашей стране сейчас самое главное – работать и деньги зарабатывать, а все остальное, это так, мелочи жизни, поэтому праздник никак не чувствуется, не ощущается. Если бы дома был, наверное, чувствовался праздник, а в дороге – нет.

Виктория (специалист "Скорой помощи")

В прошлом году я тоже дежурила в новогоднюю ночь. Сложнее всего, как мне кажется, не с 31-ого на 1-ое, как это ни странно, а именно 1, 2 января. 31 народ только разгоняется, а в последующие дни все активно празднуют, а это значит, что будут драться, резаться. Пожилые люди нарушают, конечно же, диету и обостряются хронические заболевания. А в новогоднюю ночь все-таки больше вызовов именно "Скорой помощи", где мы нужны. Например, пиротехника, взрывающаяся в руках. Отчего-то наш народ любит нарушать технику безопасности.

А мы должны сохранить человека, как бы пафосно это не звучало. Разное же бывает. У меня вся компания работает в Новый год, поэтому это уже привычное дело. Обычно мы после 3 января собираемся. А родители да, расстроились, конечно. Новый год для меня, как и для всех, означает подведение итогов. Новый год для меня - это возможность обнулиться. Есть ещё 365 дней, чтобы улучшиться, а поэтому праздник считаю важным. Принесем салаты, мандарины, я налью себе кофе и поеду на вызов. "Скорая помощь" - это воины света, помятые, заспанные, но все же (смеется).

Алексей (сотрудник игровой зоны)



Я являюсь сотрудником игровой зоны, для меня выход в новогоднюю ночь - это трудовая необходимость. Думаю, что это интересное ощущение, потому что встречать Новый год в трудовом коллективе лично для меня непривычно.

Я не вижу серьезной проблемы в том,что моя смена выпала на праздники. Ничего страшного, можно встретить Новый год и не с семьей, ведь так получаешь разноплановый жизненный опыт. Родственники к этому отнеслись пониманием - работа есть работа. Где бы я ни находился в канун праздника, всегда стараюсь придать этому событию магию и атмосферу. Всегда загадываю желание во время боя курантов, и знаете, не было еще ни разу, чтобы оно не сбылось.

Сергей (невролог)



31 декабря я работаю дежурным доктором. В этот день в мои обязанности входит наблюдение и оказание помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Новогодняя ночь будет проходить, в принципе, также, как и все дежурства: это, в основном, ожидание того, когда "Скорая помощь" привезет нового пациента с подозрением на инсульт или с другой острой неврологической патологией.





Определенная доля грусти есть, конечно, ведь, встречаешь праздник не с семьей. На самом деле, сильного сожаления об упущенном празднике нет - я уже привык, так как не первый год работаю в новогоднюю ночь. Новый год, конечно, один из самых любимых праздников. Его всегда нужно встречать с семьей. Как планируем встречать Новый год? Как всегда: в ожидании того, что эта ночь пройдет гладко и никто к нам не поступит.

Ирина Бочанцева, Максим Низкодубов























