Войти в новый год с новым зрением рассчитывала жительница Владивостока Анна Мацовская. Но этому ее желанию не суждено было сбыться. «Обещали восстановить зрение, а стала видеть еще хуже, чем до операции», — говорит Анна. В канун Нового года, после долгих сомнений и раздумий, женщина наконец-то решилась на долгожданную операцию по лазерной коррекции зрения. Однако корректировать пришлось ее результаты, ставшие для девушки весьма неутешительными. Подробнее в материале DEITA.RU.

Предпочитая не действовать наобум в довольно серьезном аспекте своего здоровья, Анна исследовала имеющиеся предложения, выслушала советы и отзывы людей, проконсультировалась в разных клиниках. В итоге остановив свой выбор на Приморском центре микрохирургии глаза – частной клиники, давно специализирующейся на подобных операциях. Данный коммерческий центр, согласно информации с официального сайта, имеет два отделения во Владивостоке: основной — на улице Русской 59Г и филиал на Борисенко 100Е.

«К этой операции я шла много лет, и, наверное, не решилась бы на нее. Дело в том, что всю жизнь проносила линзы. Так вышло, что впоследствии развился кератит на оба глаза. Я, собственно, как раз стала проходить лечение в этом центре. У доктора Валерия Пасвалюка, как меня уверяли круче врача хирурга, чем он, трудно найти», — рассказывает Анна.

По словам женщины, доктор предупредил, что ношение контактных линз ввиду развившегося кератита ей строго противопоказано, соответственно «либо ходить в очках, либо оперировать».

Решение было принято в пользу лазерной коррекции — операции Супер ЛАСИК стоимостью 55 тысяч рублей на оба глаза.

«При этом за неделю до операции доктор ненавязчиво подводил меня к решению сделать операцию за 140 тысяч. Я объяснила, что не соберу такой суммы. «Смотрите сами, я не ручаюсь, вдруг рука дрогнет», — Анна уверяет, что все было так.

После подобных высказываний, девушка решила развеять закравшиеся сомнения и обратилась в еще одну клинику, где ей и вовсе ответственно заявили, что делать лазерную коррекцию ей категорически нельзя, так как высок риск отслоения сетчатки.

«Уже другой доктор по фамилии Щербаков (между прочим, ученик Валерия Пасвалюка), мне сказал — давай 20 тысяч, укрепим тебе сетчатку, а потом уже сделаем операцию».

Следовать его совету Анна не стала, а вернулась в Приморский центр микрохирургии глаза на Русской, где после тщательной диагностики ей продемонстрировали, что с сетчаткой у нее все в порядке. «Сказали, что Щербаков склоняет меня к тому, чтобы я потратила дополнительные деньги, на восстановление сетчатки, которое мне не нужно». По итогу нескольких обследований Анну заверили, что у нее идеальные показания к операции и нет противопоказаний. В этой уверенности девушка и пребывала до самого дня назначенной операции, 26 декабря.

«По моим ощущениям, операция на правом глазу прошла без проблем и безболезненно. Но когда дело дошло до левого, я почувствовала какой-то дискомфорт — после того, как на глаза ставили специальные распорки, мне лично показалось, что как-то неровно легло, что-то типа «присоски». Затем пошла машинка срезающая слой. И в этот момент, я поняла — что-то пошло не так. Врачи в полной тишине, словно замерли. Потом долго что-то капали в глаз, было больно. Затем доктор сказал: «Линзу!», мне что-то в глаз воткнули. И он мне говорит: «Анна Александровна, операция остановлена, все объясню в кабинете», — вспоминает пациентка.

Встав с операционного стола и дождавшись своей очереди (помимо нее операцию делали еще трем пациентам), девушку принял хирург Пасвалюк и сообщил, что операция на правый глаз прошла успешно, а на левом, как он и предполагал, неправильно сформировался лоскут. На замечание Анны, а почему этого опасения не выявила предоперационная диагностика, доктор заметил, что предугадать всего невозможно.

Несмотря на то, что операция пошла не по плану, Анну отправили домой. Приехав в центр на следующий день, девушка услышала неутешительные результаты коррекции — оказывается и на правильно оперированном глазу развился кератит третьей степени. При этом пациентка обращает внимание, что согласно условиям договора, ее должны были предупредить о возможности развития кератита, но узнала она об этом лишь после операции.

«Как жить, это кошмар: зрение, по моим ощущениям, вернулось на то, что было и даже хуже. Теперь у меня левый глаз — минус 7,5, а на правом ушло — в "плюс". Как мне объяснил доктор Пасвалюк, операция не удалась, поскольку в центре роговицы глаза оказался тонкий эпидермический слой, но после операции», — делится Анна. При этом она не понимает, почему этого не заметили раньше, при прохождении платного предоперационного обследования: «Неужели, что у меня проблемы было не видно? В другой клинике мне также сказали, что у меня на удивление прекрасная роговица и никаких противопоказаний к операции нет».

Как признается Анна, более всего в этой истории ее поражает отношение к случившемуся со стороны клиники, в лице ее владельца, господина Морозова, достучаться до которого, по ее словам, фактически невозможно.

«Я не увидела человеческого отношения к моей проблеме со стороны руководства центра. Извинения мне никто не принес. Из оплаченных денег вернули 20 тысяч, удержали 7 тысяч за использование оборудования. За второй глаз вовсе не вернули ничего, считают, что операция проведена на нем правильно. На мои доводы, о том, что услуга была оказана ненадлежащим образом, предлагают обращаться в суд. Либо, как посоветовал мне администратор центра, я могу деньги и не забирать, а через полгода, как вылечусь, там же, у них, провести еще одну операцию ФРК, стоимостью за 27 тысяч», — рассказывает Анна Мацовская.

К самому доктору Пасвалюку, делавшему ей операции, у нее претензий, как таковых, нет: «Я вижу, что человек искренне переживает за произошедшее. «Доктор мне говорит, что в его практике это первый подобный случай. Но почему тогда администрация реагируют так по-хамски, если это беспрецедентный случай. Они же не пирожки там лепят. Где человеческое отношение? Если бы мне вернули деньги, извинились и исправили то, что вышло — такой реакции бы от меня не последовало», — говорит Анна, оставшаяся после Нового года без денег, возможности работать и без полноценного зрения.

Сегодня женщина продолжает проходить лечение в Приморском центре микрохирургии глаза, которое в случае неудачной операции, по договору, предоставляется ей бесплатно.

«Меня наблюдают, я регулярно теперь езжу в центр. Куча капель по расписанию. Доктор хоть и говорит, что вроде как есть положительная динамика, но я ее не ощущаю. При этом он допускает, что может потребоваться и более серьезное, долговременное лечение. Пока же примерные сроки на восстановление зрения следующие: левый — 6 месяцев, правый — от 2-5 месяцев», — делится Анна Мацовская, признавшись, что в случае чего, готова обратиться за помощью в краевую прокуратуру.

«У всех, кто со мной в очереди оперировался, все нормально прошло, а у меня нет. Очень обидно. Думала, за каникулы глаза придут в норму и с новыми силами за работу, а приходится их теперь лечить».

Получить оперативный комментарий по поводу произошедшего от Приморского центра микрохирургии глаза не удалось. На просьбу корреспондента DEITA.RU пообщаться по данному вопросу с кем-либо из руководства учреждения, ответивший сотрудник сообщила, что информацию возможно получить только через официальный запрос по электронной почте.

Андрей Горюнов