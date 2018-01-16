В преддверии главного крещенского праздника жители и гости Владивостока поделились мыслями о том, что они думают о купании в проруби, нужно ли как-то готовиться перед тем, как нырнуть, и какое чувство испытываешь после того, как окунулся в ледяную воду.

Практически все опрошенные относятся позитивно к погружению в прорубь. По их мнению, подобные процедуры действуют на организм только с благоприятной стороны. Кто-то ныряет регулярно, кто-то раз в год, а кто-то и вовсе боится заходить в воду при столь низких температурах, как, например, студентка Анна, которая однажды все-таки планирует побороть свой страх. «У меня нет подруг или знакомых, с которыми я могла бы вместе окунуться, а одной идти немного страшновато», - резюмирует она.

«Главное не нырять в состоянии алкогольного опьянения», – подметил один из представителей Владивостокского клуба «моржей». На вопрос о том, как нужно готовиться к погружению, мужчина лишь улыбнулся и ответил: «Да никак не нужно, просто взял и пошел».





Максим Низкодубов