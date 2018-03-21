Для промышленных альпинистов не страшна любая высота, они могут передать букет, даже если получатель живет на 15-м этаже.

Родион, промышленный альпинист, рассказал корреспонденту DEITA.RU, зачем и кто пользуется такими услугами. «Заказчик обычно говорит: «Хочу удивить свою девушку так, чтобы она этого никогда не забыла. Тут возможны два варианта: либо мы спускаем букет, либо мы инструктируем заказчика, и он доставляет его сам при использовании нашей страховки».





По времени все это длится около часа, если доставка производится курьером, и порядка трех часов, если альпинисты спускают вниз человека. Можно передавать не только цветы, но и всевозможные подарки.

«Бегаешь, значит, ты по дому в нижнем белье, впопыхах собираясь куда-либо, − представляет ситуацию девушка, — а тут в окно стучится нечто в каске». Несомненно, представительницам прекрасного пола сложно угодить, главное «принцу» нужно правильно выгадать время, чтобы не случилось казусов.

Помимо этого, заказчик сам должен предоставить доступ на крышу. «Дальше сверху мы организуем навеску, − объясняет альпинист, − с помощью двухверевочной техники. При организации навески соблюдается техника безопасности, без каски на спуск вас никто не пустит».





На этих выходных заказчик спустился к возлюбленной сам, реакция девушки была фантастическая: и радость, и слезы, дама явно никогда не забудет такой подарок.

Романтичным ухажерам нужно быть готовыми к дополнительным тратам, плюсом к стоимости букета станет 3–4 тысячи рублей и восторженные визги благодарной суженой.

Александра Чистик