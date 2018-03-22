«Погружаясь во все трудности, проблемы и городские уголочки, хочу сказать, что проблем действительно много. Я бы даже сказал, что их значительно больше, чем я ожидал», - глава Владивостока Виталий Веркеенко в студии радио Медиаметрикс Владивосток, рассказал об особенностях уборки снега по-владивостокски, острой нехватке спецтехники и о том, почему нельзя бездумно транжирить бюджетные средства, сообщает DEITA.RU.

Владивостокские залежи снега на площади Борцов за власть Советов прогремели на всю страну, вызвали споры между жителями города и получили оценку прокуратуры, признавшей незаконность этой свалки. Мэр Веркеенко признал, что к подобным "непопулярным" у людей решениям он готов и впредь.

«Если я являюсь главой города, у меня есть полномочия принимать решения своевременно и оптимально. Мой жизненный принцип - ответственность. Понимая, в какой ситуации находится город, насколько критична ситуация, я вправе принимать решения. Это должно стать правилом для всех чиновников. Если не совершать ошибок, не осуществлять действий, то не будет никаких нарушений. Но именно за эту ситуацию я готов принять ответственность. Я не считаю это ошибкой. Более того, большая часть жителей меня в этом решении поддержала», - высказался глава, пояснив что решение было принято в условиях, когда снега было много, а времени мало.

«У нас достаточно длинное плечо вывоза до снежного полигона на Выселковой: 16 км самосвал делает путь туда и обратно. Соответственно, вывести снег за три дня нереально и нерационально. Вывоз одного куба снега стоит 110 рублей. Понимаете, это свои деньги можно транжирить. Деньги города я транжирить не хочу и не буду», - заявил Веркеенко, подчеркнув, что в кризисных ситуациях он будет принимать решения на основе их эффективности и стоимости.

Как рассказал глава города, в уборке Владивостока всегда есть ряд постоянных факторов, мешающих провести ее быстро и качественно и летом, и зимой. Например, сложный ландшафт и непредсказуемый климат. Однако существуют и приобретенные проблемы, одна из них - состояние уборочной техники.

«При вступлении в должность я увидел, что техника изношена, люди не готовы, системы нет, полигонов нет. А задачу выполнить нужно. Поэтому, когда командир поднимается в атаку, его бойцы идут вместе с ним. Конечно, мы должны понимать, что у нас есть одна боевая цель. Когда же многие остаются в окопах или начинают по пути бежать и критиковать командира – неправильно», - говорит Веркеенко, отмечая, что многие «непопулярные» решения даются ему сложно, но они будут.

«Я вынужден идти на такие меры, чтобы экономить бюджет», - подчеркивает мэр.

У Виталия Веркеенко есть план, что делать со сложившимся в городе дефицитом уборочной техники:

«Когда смотришь на бюджет Владивостока, понимаешь, что это такое маленькое одеяло, которое куда не натягивай - все равно что-то замерзнет. Одна из моих задач на посту главы - увеличение бюджета рациональным образом и оптимизация расходной части. В рамках оптимизации мы сэкономили 4 миллиона рублей на том, что не вывезли весь снег сразу. Если говорить о снегоуборочной технике, то ее закупали десять лет назад. Безусловно, вся устарела, многое находится в непригодном для ремонта виде», - делится Веркеенко.

Согласно нормативам, Владивостоку требуется 498 единиц техники, однако в наличии город имеет лишь более 100 единиц в строю.

«Понятно, что большую часть техники мы будем арендовать, а пылесосы, грейдеры, малая механизация для уборки тротуаров – это необходимо закупать. Хотя на многое нет денег и на это, соответственно, тоже. Не заложено в бюджет. В день моего прихода на должность главы бюджет города был уже принят и утвержден Думой Владивостока. Есть 16 муниципальных программ, где весь бюджет расписан», - отмечает мэр Владивостока.

В данной ситуации помочь могут только лизинговые программы, поддержка губернатора и федеральное софинансирование, считает Веркеенко:«В апреле-мае начнем закупать технику для очистки в летний период, а к осени приобретем технику в лизинг, сформируем эффективные звенья из нее, что позволит эффективно убирать город зимой».

Андрей Горюнов