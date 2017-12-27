Сохранить пляж или построить набережную – двухчасовые публичные слушания по проекту строительства набережной в бухте Федорова переросли в жаркие дебаты. Подробнее о звучащих на слушаниях аргументах «за» и «против» реконструкции бухты в материале Deita.ru

Разработчики концепции пешеходной набережной в яхт-клубе «Семь футов» рассказали о создании единого общественного пространства, что позволит в свою очередь горожанам получить современное место для отдыха и занятий спортом. На выходе у Владивостока должна появиться новая благоустроенная набережная – с кафе, озелененными площадками, детскими игровыми зонами, прогулочными аллеями, велосипедными дорожками и пирсами для стоянки водного транспорта. Данная концепция получила одобрение на градостроительном совете при администрации города.

Как поведал инициатор грядущего проекта, директор яхт-клуба «Семь футов» Михаил Ермаков, его идея состоит в том, чтобы сделать красивое и удобное место для всех и горожан в том числе. Не корысти ради, поскольку Ермаков, по его словам, не является бизнесменом, не получает никакой финансовой выгоды с проекта, а искренне любит свой город и хочет сделать для него что-то нужное и красивое.

«Новая набережная служит для горожан, для того, чтобы можно было отдыхать. Я согласен, что люди живя у воды, должны иметь к ней доступ. Это ведь не многоэтажка, торговые центы, точечная застройка. Это инвестиционный проект людей, любящих свой город, желающих сделать что-то хорошее, чтобы жители потом вспомнили».



Представитель Минстроя России Владимир Смотряковский согласен, проект по взведению набережной главной своей задачей ставит создание общественного пространства. В этом направлении сегодня повсеместно движутся все передовые страны. В отличии от 90-х годов, Россия наконец-то к этому подошла.



«Раньше как было в России - секса нет, примерно то же самое с общественными пространствами - их не было» - привел сравнение архитектор, добавив, что в условиях, когда «частное наползает на общественное», данный проект нужно обязательно поддержать.



Как высказался председатель общественной организации «БРОК» и главный редактор журнала «Экология и бизнес» Анатолий Лебедев, то, что «частное наползает на общественное», действительно, стало тенденцией: «Сейчас мы видим, что пляж у нас хотят отнять в пользу владельцев яхт, катеров, детских площадок и так далее. Людям купаться будет негде. Прошу напомнить презентующим проект, что они не на инвестиционном форуме, не на бирже, а выступают перед гражданами, которым нужно где-то купаться. Давайте сохраним пляж, давайте не будем строить яхт-клубы там, где осталось единственное место, где граждане могут купаться и загорать» - предложил общественник.

Тезис о сохранении пляжа так же горячо отстаивала и депутат городской Думы Надежда Телелюева, рассказав о том, что многие избиратели обращались с просьбой «спасти бухту Федорова».



«Вы подумали о тех, у кого нет яхты? – вопрошала народный избранник у Михаила Ермакова, - «У них был пляж. После вашей стройки его у них не будет. Где им купаться, если это последний чистый пляж. Кто купался на этом пляже? – обратилась Телелюева уже к сидящим в зале – «Помойка» - выкрикнули некоторые.



«Там со времен Советского Союза купаться было запрещено, там выходит коллектор…» - подхватил было директор яхт-клуба «Семь футов», на что получил в ответ возгласы противников стройки: «Неправда!»



«Ну что же такое! Ну давайте мне морду набьем, да успокоимся! Друзья мои, я такой же житель нашего города! Я воспитал несколько тысяч детей лично на свои деньги! И вкладывал свои деньги!» - разгорячено оправдывался яхтсмен.



«Ну, а людям-то проживающем в этом районе что будет?» - напирала на него депутат Надежда Телелюева.



«Где купаться жителям? На берегу этой бухты организован городом хороший пляж с достаточно широкой береговой линией. Если говорить о правой стороне, идущей в сторону яхт-клуба – этот берег вымывается только благодаря построенному мной пирсу. Это полтора-два метра. Кроме того, купающиеся стоят там по колено в мели. Я очистил акваторию! У меня каждый месяц берутся пробы воды. Все стало гораздо лучше, чем было тогда, когда там ничего не было. Все, что я зарабатываю, трачу на город, на людей» - продолжал доказывать свои самые благие намерения Ермаков.



Немного конструктива в разгоревшуюся перепалку смогла внести представитель Общественной палаты Приморского края, отметив, что в целом положительно оценивает концепцию развития набережной, но существует запрос на проведение дополнительной оценки: "Я бы вас поддержала, но мы как представители общества могли бы провести дополнительную общественную экспертизу с привлечением независимых экспертов. Сейчас слушания превращаются в обмен мнениями. Кто-то купался, кто-то нет. Одни говорят, что там вода, другие - канализация. Мы как представители общества можем консолидировать общественное мнение".

"Поймите, мы хотим только лучше" - перешёл на примирительный тон инициатор стройки, - "Я за единодушие. Совершенно искренне вам говорю, но уж никак не навредить. Когда мне говорят, что, мол, вот у нас нету яхт. Я понимаю, что этот человек ко мне не заходил. Надя, ну ты приди в яхт-клуб и посмотри, чьи яхты там стоят!" - обратился он к своему оппоненту, депутату Телелюевой, - "Там стоят на трети территории детские яхты, там гоночные яхты, где любой слесарь, дворник… кто только не гоняет".



Между тем мнения о возможности использования пляжа для купания там людей - кардинально разделились. Так, по словам одного горожанина, он там не купается и купаться не собирается, а вот его благоустройство приветствует.

"У нас есть такая позиция - "А Баба Яга против".Там сейчас плохо, есть хаотичный пляж, и мы все равно против. У нас в городе много мест, где нет хозяев. Так вот предлагается проект, где будет хозяин, не только на старте, но и в дальнейшем поддерживаться".

А по мнению горожанки Ирины, вода на бухте Федорова хоть и не очень чистая, но купаться там все же можно:"Не нужно путать разные вещи: набережная красивая, где можно прогуляться - это очень хорошо, но то что будет закрыт доступ к воде – совсем другое дело. Вы их соединяете. Мы морской город, но очень стыдно, кому не скажу, нам негде купаться в городе. В шаговой доступности только бухта Федорова и Эгершельд. На последнюю сложнее добраться. Вы были на Дымовском пляже в выходные? Там все забито, если вы еще займете какое-то пространство, там яблоку негде будет упасть. В выходные не у всех есть возможность выбраться на Шамору, на Русский. Повторюсь, мы город морской и стыдно, что у нас нет пляжей в шаговой доступности. Да, на Федорова не очень чистая вода. Но ваш аргумент, да там было грязно, и мы ее закроем. Нет, когда-нибудь она станет чистой" - уверена жительница.

В результате оживленных, эмоциональных и долгих общественной дискуссий, победила стройка: по итогам голосования присутствующие горожане одобрили проект набережной в бухте Федорова во Владивостоке.

За строительство выступили 120 человек, 81 высказался против.



В целом по уже сложившейся традиции проведение публичных слушаний по застройке чего-либо в столице Приморья превращается в массовое и весьма популярное мероприятие. Вот и на обсуждение дальнейшей судьбы бухты Федорова пришло более 200 человек – свободных мест в зале хватило не всем. И по той же традиции, для того, чтобы глас народа звучал чётче и так, как нужно, и на этих слушаниях не обошлось без подозрений в "нечестной игре". Так противники строительства набережной отметили наличие студентов в зале, что по их мнению выглядело странно. Ну а позднее на просторах социальных сетей появился видеоролик, где автор заснял организованную группу бабушек, якобы стоящей в очереди за раздачей "подарков" за участие в слушаниях.



При этом, за отстаивание какой именно позиции были вознаграждены пенсионерки, из видео не ясно.

Как бы там ни было, не стоит забывать, что итоги такого мероприятия, как публичные слушания носят сугубо рекомендательный характер. Однако, несмотря на всю свою формальность, результат слушаний позволяет вершить великие благие дела с одобрения трудящихся.

Андрей Горюнов



