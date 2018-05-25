Зрелищная гонка среди яхтсменов открыла сезон во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

В Регате «Кубок Владивостока», которая прошла на акватории Амурского залива накануне, приняли участие крейсерские яхты класса «Конрад 25 Р» и «Плату 25».

Традиция проводить гонки в вечернее время в середине рабочей недели сложилась 12 лет назад с подачи яхтсмена Георгия Драгилева. В течение всего парусного сезона, с конца мая до середины августа, по средам гонщики будут сражаться на воде, чтобы получить статус лучшего шкипера Владивостока.

Первая в этом сезоне гонка, по словам организаторов, удивила накалом страстей и рвением участников, которые по всей видимости после долгого зимнего перерыва соскучились по ветру и борьбе.

В итоге лидерами первой гонки стали:

В классе «Плату 25»:



1 место – Depeche Mode (капитан Валерий Диченко),

2 место – Pink Floyd (капитан Екатерина Чащина),

3 место – «Алиса» (капитан Владимир Ермаков).

В классе «Конрад 25Р»:

1 место – «Окей» (капитан Глеб Брант);

2 место – «Танго» (капитан Евгений Любимов);

3 место - «Артист» (капитан Дмитрий Ходырев)

Таисия Масина