Зрелищная гонка среди яхтсменов открыла сезон во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.
В Регате «Кубок Владивостока», которая прошла на акватории Амурского залива накануне, приняли участие крейсерские яхты класса «Конрад 25 Р» и «Плату 25».
Традиция проводить гонки в вечернее время в середине рабочей недели сложилась 12 лет назад с подачи яхтсмена Георгия Драгилева. В течение всего парусного сезона, с конца мая до середины августа, по средам гонщики будут сражаться на воде, чтобы получить статус лучшего шкипера Владивостока.
Первая в этом сезоне гонка, по словам организаторов, удивила накалом страстей и рвением участников, которые по всей видимости после долгого зимнего перерыва соскучились по ветру и борьбе.
В итоге лидерами первой гонки стали:
В классе «Плату 25»:
1 место – Depeche Mode (капитан Валерий Диченко),
2 место – Pink Floyd (капитан Екатерина Чащина),
3 место – «Алиса» (капитан Владимир Ермаков).
В классе «Конрад 25Р»:
1 место – «Окей» (капитан Глеб Брант);
2 место – «Танго» (капитан Евгений Любимов);
3 место - «Артист» (капитан Дмитрий Ходырев)
Таисия Масина