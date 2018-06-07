Сотрудники «Примавтодора» продолжают ямочный ремонт на автодороге Артем – Находка – порт Восточный, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

Новый асфальт уже уложен на 7,5 тысячах квадратных метрах дорожного полотна. Ремонтом дороги заняты бригады нескольких филиалов краевого предприятия «Примавтодор», они устраняют выбоины на популярной трассе.

«В настоящий момент идет укладка асфальта – от 70-го до 108-го километра находкинской трассы. Наиболее интенсивные работы – после Большого Камня. Здесь уже уложено суммарно полтора километра нового асфальтобетона, это 816 тонн. Отметим, что по нормативу на летнее содержание дороги предусмотрено всего 585 тонн материала», – рассказали в предприятии.

Также сотрудники «Примавтодора» ведут ямочный ремонт на трассе Шкотово – Партизанск в районе сёла Центральное и Новая Москва. Здесь уже уложили 110 тонн асфальтобетона. В рамках работ по летнему содержанию дорожники заняты на очистке кюветов, обрезке кустов, покраске автобусных павильонов.

Трасса «Артем – Находка – порт Восточный» в летний сезон пользуется большой популярностью у приморцев и гостей края для проезда к популярным приморским пляжам - Ливадии и Триозерье.

Дмитрий Санников