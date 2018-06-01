Популярный YouTube влогер, который публикует видео на канале под названием kiwami japan, известен тем, что превращает такие вещи, как желе, паста и пластиковая упаковка, в рабочие кухонные ножи, рассказывает DEITA.RU.

В последнем видео он превращает рис в острый нож. Процесс, длящийся несколько дней, начинается со стирания риса в мелкий порошок.

Затем влогер создает сложное приспособление для вращения банки, наполненной порошкообразным рисом и двумя шариками из оксида алюминия.

Потом он превращает полученный порошок во влажное «тесто», помещает его в вакуумный герметичный полиэтиленовый пакет, прорезает контур реального кухонного ножа и вырезает его.

После этого японец несколько раз заостряет нож с помощью точильных камней.

Чтобы продемонстрировать, насколько острый получился нож, он разрезает бумагу, мелко нарезает огурец и протыкает бутылку с водой.

Алина Калинина