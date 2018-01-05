Япония рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с Россией и Китаем по проблеме КНДР. Об этом в четверг на первой в 2018 году пресс-конференции заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ, сообщает «Deita.ru».

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - подчеркнул он. Абэ добавил, что Токио вместе с международным сообществом будет добиваться строжайшего соблюдения всех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в отношении КНДР.

В ходе недавнего визита президента США Дональда Трампа в Японию Абэ сообщил, что его страна намерена закупать больше различного вооружения у американцев на фоне обострения ситуации в регионе из-за активности КНДР.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что в результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12» пострадал один из городов КНДР.

Дмитрий Санников



