Японская корпорация Marubeni и «Терминал Астафьева» подписали межгосударственный меморандум
Меморандум о сотрудничестве между руководством
корпорации Marubeni и генеральным директором ОАО «Терминал
Астафьева» Русланом Кондратовым в присутствии председателя совета
директоров японской корпорации Marubeni Тэруо Асада, который входит в
состав официальной делегации премьер-министра Японии Синдзо Абэ, был подписан 25 мая на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме, сообщает DEITA.RU.
Документ подписан в присутствии врио губернатора Приморского
края Андрея Тарасенко, который взял реализацию межгосударственного проекта под личный патронаж.
Как отметил генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов: "Символично, что это важное соглашение было подписано в объявленный президентом Путиным год Японии в России. Marubeni входит в пятерку крупнейших торговых корпораций Японии, поэтому для нас это не только важный опыт, но в первую очередь огромная ответственность. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, а также на помощь со стороны
администрации Приморского края и губернатора Андрея Тарасенко, который
взял реализацию проекта под личный контроль".
Напомним, что ранее предварительное соглашение о сотрудничестве было
подписано во Владивостоке между компаниями Schade и Marubeni в
присутствии Андрея Тарасенко. По условиям соглашения, сторонам
предстоит в течение 6 месяцев разработать техническое задание на
проектирование комплекса по закрытому хранению и перевалке угля на
"Терминале Астафьева". Это первый подобный проект не только в
Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые
технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство подобных комплексов
занимает от 1,5 до 2 лет.
Таисия Масина