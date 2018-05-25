Меморандум о сотрудничестве между руководством

корпорации Marubeni и генеральным директором ОАО «Терминал

Астафьева» Русланом Кондратовым в присутствии председателя совета

директоров японской корпорации Marubeni Тэруо Асада, который входит в

состав официальной делегации премьер-министра Японии Синдзо Абэ, был подписан 25 мая на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме, сообщает DEITA.RU.

Документ подписан в присутствии врио губернатора Приморского

края Андрея Тарасенко, который взял реализацию межгосударственного проекта под личный патронаж.

Как отметил генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов: "Символично, что это важное соглашение было подписано в объявленный президентом Путиным год Японии в России. Marubeni входит в пятерку крупнейших торговых корпораций Японии, поэтому для нас это не только важный опыт, но в первую очередь огромная ответственность. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, а также на помощь со стороны

администрации Приморского края и губернатора Андрея Тарасенко, который

взял реализацию проекта под личный контроль".

Напомним, что ранее предварительное соглашение о сотрудничестве было

подписано во Владивостоке между компаниями Schade и Marubeni в

присутствии Андрея Тарасенко. По условиям соглашения, сторонам

предстоит в течение 6 месяцев разработать техническое задание на

проектирование комплекса по закрытому хранению и перевалке угля на

"Терминале Астафьева". Это первый подобный проект не только в

Приморском крае, но и на всем Дальнем Востоке. Аналогичные закрытые

технологии перевалки угля успешно применяются в Европе и странах

Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство подобных комплексов

занимает от 1,5 до 2 лет.

Таисия Масина