В Южно-Сахалинске Сахалинской области прошла встреча российских и японских ученых. В ходе диалога было подписано соглашение о развитии совместного научного сотрудничества, сообщает "Deita.ru".

На его основании они вместе будут проводить исследования археологических и этнографических материалов от эпохи средневековья до 19 века.



Уже сегодня группа японских специалистов прибыла в Южно-Сахалинск для работы с предметами и коллекциями из фондов краеведческого музея. С помощью специального технического оборудования они планируют исследовать химический состав и особенности изготовления стеклянных бус и металлических украшений, которыми пользовались сахалинские айны и нивхи на протяжении веков вплоть до начала XX века. В дальнейшем результаты этих исследований помогут проследить источники происхождения и поступления на остров стеклянных и металлических изделий. Также они помогут выявить торговые и культурные связи народов Дальнего Востока, их взаимодействие и взаимовлияние.

В ходе работ сотрудники сахалинского краеведческого музея и японского колледжа Хакодатэ рассчитывают изучить и провести научный анализ реликвий из стекла, металла и глины, полученных с археологических объектов островного региона; также в рамках исследований пройдет изучение этнографических материалов и фотографий, отражающих различные аспекты жизни местных коренных народов. Предполагается обмен научной информацией, публикациями и другими материалами, а также обмен учеными для совместных исследований, совместная публикация результатов работ.

Виктор Бруевич