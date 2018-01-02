Мероприятия на любой вкус – праздничные, познавательные, спортивные приготовили жителям и гостям приморской столицы, сообщает «Deita.ru».

Итак, в среду, 3 января в 11 часов в центре детского творчества Советского района (ул. Русская, 60) состоится праздничная программа «Волшебный мир Рождества», приглашаются все жалеющие.

5 января, в пятницу, в 12 часов на стадионе «Строитель» (пр-кт 100-лет Владивостоку, 30Д), пройдет массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Зима спортивная». Это гудет настоящий зимний праздник для всей семьи, который дарят городские власти для всех жителей. Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе?. Вход – свободный, приглашаются все желающие.

Самое главное спортивное мероприятия субботы, 6 января в 10 часов - турнир по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы Владивостока. Это уже восьмой общегородской турнир и он пройдет на хоккейной коробке по адресу ул. Невельского, 31, где встретятся команды «Морпех» и «Акулы».

В 13 часов на хоккейной коробке по адресу проспект 100-летия Владивостока, 29а встретятся команды «Акулы» и «Рубин». А на хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды «Морпех» и «Молот». Начало встречи также в 13 часов.

6 января в 11 часов, детей приглашают на увлекательную викторину «Богатыри Руси Великой», которая состоится в библиотеке № 15 (ул. Волкова,11).

Также в субботу, 6 января в 13 часов в библиотеке №17 (ул. Иртышская, 42) состоится кинопоказ для детей - – мультпарад. А в 14 часов пройдет час шахмат, куда приглашаются все ценители этой игры.

6 января в 16 часов в молодежной библиотеке «БУК» (ул. Светланская,55) пройдет лекция по программированию.

Главное событие воскресного дня - 7 января в 12 часов, празднование Рождества Христова, которое состоится на центральной площади Владивостока. Приглушаются все желающие - гостей и жителей приморской столицы ждёт концертная программа, поздравление от представителей Владивостокской епархии. На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции. Вход свободный.

7 января в 10 часов состоится очередной матч турнира по дворовому хоккею с шайбой за кубок главы Владивостока. НА хоккейной коробке по адресу ул. Русская, 86 встретятся команды «Морпех» и «Рубин».

В 11 часов 30 минут на хоккейной коробке по адресу ул. Фанзавод, 18 встретятся команды «Акулы» и «Молот».

Как сообщили «Deita.ru» в муниципалитете, вход на все мероприятия – свободный, приглашаются все жалеющие.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, сколько стоит отметить Новый год на базах отдыха Приморья

Инна Эстрина