Перспективы летнего отдыха детей в 2018 году обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан, сообщает DEITA.RU.

По информации департамента образования и науки Приморского края, по состоянию на 20 марта на период прохождения оздоровительной кампании 2018 года в Приморском крае запланирована работа 618 летних оздоровительных учреждений. 523 из них – это пришкольные лагеря. По мнению депутата Законодательного Собрания Сергея Слепченко, необходимо менять структуру летнего отдыха в пользу лагерей с полным пребыванием детей: «Сейчас это не совсем правильно, потому что в пришкольных лагерях дети не получают оздоровления, которое могли бы получить в лагерях загородных».

Другой вопрос в том, что по информации департамента образования и науки Приморского края, многие загородные лагеря являются не государственной или муниципальной, а частной собственностью. Нередка ситуация, когда при проведении государственных закупок на аукционах частные лагеря сбивают цены до половины от начальной стоимости. И лишь потом понимают, что не смогут выполнить контракт.

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис предложил фиксировать в контрактной документации, определяющей условия аукциона не только цену, но и дополнительные условия, способные «отсеять» недобросовестных поставщиков. «Идея законодателя при принятии 44-ФЗ заключалась в том, чтобы по приемлемой цене государственный заказчик получал услугу соответствующего качества», - подчеркнул Игорь Чемерис.

Кроме отдыха, приморские подростки смогут и подзаработать. В 2018 году предусмотрено трудоустройство на временные рабочие места в свободное от учебы время 11 000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей из неполных, многодетных семей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей в социально опасном положении; детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 11,2 миллионов рублей. Основное трудоустройство подростков будет осуществляться в период летних каникул.

Дмитрий Санников