Сегодня, 10 декабря, утром водитель пассажирского автобуса, выполняющего рейс по маршруту № 40, не включил пассажирам ни свет, ни отопление. На работу людям пришлось добраться мало того что в темноте, так еще и в холоде, сообщает DEITA.RU.

По словам автора видеоролика, который опубликовал популярный паблик в Instagram, сегодня утром они ехали на 40 автобусе с номером ВО977. В автобусе нет ни света, ни отопления. «И за что нам подняли цены на проезд?!» — задает он резонный вопрос.

Пользователи соцсетей сразу же нашлись и ответили, по какой причине с 1 января подняли стоимость проезда во Владивостоке на целых два рубля. «Цена за проезд выросла из-за топлива. Дизель стоит дороже 98-го бензина. Водители сидят на плане. В среднем 12 тысяч рублей он должен сдать. Плюс заправиться и себе на заработок оставить. Ночных прогревальщиков нет, им же зарплату платить нужно. Боксов тоже нет, не говоря о тёплых. Нужно руководство морщить, а не водителю выговаривать своё недовольство. Думайте, ему нравиться в пять утра садиться в холодный автобус?!» — резюмировал комментатор.

При этом нашлись жители Владивостока, которые с удовольствием рано утром едут в светлом и теплом автобусе, несмотря на то, что это тоже первый утренний рейс и конечная. «Я еду в 6:30 утра на маршруте 28. У нас всегда светло, а главное — тепло. Так что это не зависит, греют его ночью или нет», — убежден пользователь.

Екатерина Лапкина