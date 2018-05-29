До 3 лет лишения свободы предлагается давать за подделку документов, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий пакет проектов рассмотрела 28 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Пакет инициатив - поправки в УК и КоАП - разработан с целью повысить эффективность противодействия подделке документов.

Законопроект, подготовленный МВД, предполагает за использование фальшивого паспорта, удостоверения или иного официального документа, дающего право на какие-то действия или льготы, штампа, печати, бланка исправительные или обязательные работы на срок до одного года. За изготовление же фальшивого паспорта предполагается назначать наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков в 2017 году было осуждено 11,3 тысячи человек. Причем подавляющее большинство из них, 10,5 тысячи, осуждены именно за использование заведомо подложного документа.

Еще один проект вносит поправки в КоАП. Повышаются наказания за предоставление ложных сведений для получения документа. Здесь речь о ситуациях, когда человек попытается как-то обмануть государственные инстанции, чтобы официально оформить паспорт. За это предлагается увеличить штрафы более чем в десять раз. Сегодня предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей. Отдельное наказание предусмотрено за ложные сведения, предоставленные при получении паспорта. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Накануне в Приморье был наказан военнослужащий, который почти год работал, получив повышение по поддельному диплому. Командиры не заметили подвоха и присвоили ему звание прапорщика, а также назначили соответствующую надбавку к окладу. Владивостокским военным судом военнослужащий был признан виновным в использовании заведомо подложного документа с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Дмитрий Санников