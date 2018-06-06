Учителю школы № 30 приморского города Уссурийска вынесено дисциплинарное взыскание за грамоту с украинской символикой, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в конце учебного года ученик начальной школы получил грамоту с гербом Украины за отличные успехи в учебе. Грамоту обменяли на другую, перед родителем извинились.

По информации управления образования и молодёжной политики администрации Уссурийского ГО, подтвердили, что инцидент имел место. Учителю начальных классов в конце года не хватило трех грамот, тогда она скачала первые попавшиеся в интернете и распечатала их на фотобумаге. Директор учебного заведения Татьяна Бабенко, когда подписывала более 150 грамот, не обратила внимания на герб другого государства.

На данный момент все грамоты заменены на документы с российской символикой. Родителям учеников принесли извинения.

Отмечается, что учителю начальной школы вынесено дисциплинарное взыскание. Данное происшествие будет рассмотрено на педагогическом совете учебного заведения. Кроме того, управление образования и молодежной политики планируется провести совещание руководителей образовательных учреждений по недопущению подобных ситуаций впредь.

Как пояснила сама директор школы Татьяна Бабенко корреспонденту DEITA.RU, инцидент действительно имел место. «В конце года очень много грамот и дипломов подписываем, документов по выпускникам и другим школьникам сдаем, поэтому не обратила внимания. Безусловно, это моя вина», — утверждает директор.

Также Татьяна Бабенко пояснила, что в школу приходил отец ребенка, с ним поговорили, извинились, грамоту заменили. Папа претензий не имеет.

Екатерина Лапкина