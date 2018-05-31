Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о краже 800 тысяч рублей из автомобиля, об DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее в полицию обратился местный житель с заявлением о краже. Выяснилось, что потерпевший припарковал свой автомобиль на территории больницы в районе улицы Садовой. Пока владелец отсутствовал, неизвестный разбил стекло авто и похитил из салона 800 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя краевого центра.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные деньги потратил по своему усмотрению. Расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению имущественного преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ирина Петрова