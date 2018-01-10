Президент России Владимир Путин ужесточил миграционное законодательство, сообщили Deita.ru в АПК.

Согласно новому закону, повышаются штрафы до 500 тысяч рублей за незаконную регистрацию и постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, а также иную помощь данной категории граждан.

Как отметили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, повышение штрафов должно способствовать уменьшению нелегальной миграции.

По мнению специалистов, данная мера, в первую очередь, должна дисциплинировать тех, кто незаконно прописывает нелегалов, создавая так называемые «резиновые» квартиры.

Так, в прошлом году сотрудники правоохранительных органов Приморья выявили 180 преступлений, связанных с фиктивной регистрацией граждан в жилых помещениях, а также 512 преступлений за незаконную постановку на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства.

Кроме этого, составлено более двух тысяч протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного учёта.

Михаил Грач