Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при осуществлении капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по улице Надибаидзе, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала заместитель прокурора Первомайского района Александра Кленина, в ходе проверки исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ прокуратура выявила нарушения в деятельности ТСЖ.

В отсутствие решений собственников жилья протоколом заседания правления ТСЖ в 2015 году выбрана подрядная организация на выполнение работ по капитальному ремонту. Для их проведения были заключены четыре договора на общую сумму свыше шести миллионов рублей.

В ходе проверки выяснилось, что часть указанных в договорах работ и закупленных материалов на сумму около 600 тысяч рублей на деле не проводилась, а стройматериалы не приобретались.

Однако их оплата произведена на основании актов выполненных работ, подписанных между должностными лицами ТСЖ и подрядной организации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Если вина будет доказана, должностным лицам может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина