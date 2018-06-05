Во Владивостоке начинается активная борьба с незаконной рекламой, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Такое заявление сделал мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

По его словам, каждый день в городе от незаконной рекламы очищают около 600 квадратных метров городских поверхностей. Объявления, листовки, плакаты и афиши портят не только внешний вид, но и поверхность объектов. Их отклеивают вручную муниципальные работники с заборов, стен домов, остановок и других объектов.

Повлиять на ситуацию призваны новые правила благоустройства, разработанные городской администрацией. «Надеюсь, что с июля у нас появится возможность жестко штрафовать нарушителей. Есть масса цивилизованных возможностей донести до своих потребителей нужную информацию», – заявил мэр.

Екатерина Лапкина