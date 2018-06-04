Жители Вилючинска получат 4 миллиона рублей в качестве моральной компенсации за то, что их ребенок из-за врачебной ошибка на всю жизнь остался тяжелым инвалидом, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

В ходе суда установлено, что в мае 2016 года 25-летняя женщина и ее супруг, жители Вилючинска, ждали первенца, но в результате некачественного оказания медицинской помощи доношенный и зрелый ребенок весом 3,8 килограмма родился с тяжелой асфиксией, не связанной с показателями здоровья родителей и самого ребенка. Его здоровью причинен непоправимый вред, приведший к инвалидности, невозможности его полноценного роста и развития.

По заключению экспертов, медицинская помощь матери оказана с нарушениями и отклонениями от утвержденных стандартов, протоколов, клинических рекомендаций, как в дородовом периоде, так и во время ведения родов. При этом между действиями медицинского персонала Вилючинской городской больницы и наступившими последствиями имеется причинно-следственная связь.

На данный момент малыш требует круглосуточного внимания специализированного ухода, родители за ним ухаживают самостоятельно и пытаются облегчить страдания малыша. Вместо радости материнства и отцовства они сами испытывают физические и тяжелые нравственные страдания. Кроме того, для проведения лечения за пределами края только в первый год жизни ребенка супруги вынуждены были продать две машины. Но дорогостоящее лечение необходимо в течение всей его жизни. В качестве компенсации морального вреда мама просили взыскать с ответчиков 15 млн рублей.

Однако суды и первой, и второй инстанций только частично удовлетворили исковые требования, взыскав с больницы, а при недостаточности средств с Минздрава края в субсидиарном порядке, 4 млн рублей.

Екатерина Лапкина