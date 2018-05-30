В Магадане мужчина, привлекший подростков к разбору заброшенных зданий, в результате которого один из несовершеннолетних погиб, проведет три года в колонии общего режима, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Установлено, что осужденный в 2015 году организовал в поселке Снежный близ Магадана деятельность по разбору заброшенных зданий. Молодые люди извлекали подручными методами шлакоблоки для того, чтобы мужчина их мог в дальнейшем продать.

Отмечается, что злоумышленник никакого отношения к заброшенным зданиям не имел, то есть фактически он привлекал несовершеннолетних к хищению чужого имущества.

В результате такой деятельности произошло обрушение плит перекрытия в результате, которого насмерть придавило одно подростка.

Екатерина Лапкина