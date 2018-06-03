Житель Подмосковья пойдет под суд за жестокую расправу над домашними животными, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, будучи пьяным, мужчина убил свою сиамскую кошку, а домашнего кота по кличке Рыжик выбросил с балкона 16-го этажа. По словам живодера, он так поступил, потому что ему нечем было кормить пушистых питомцев.

Упав с большой высоты, кот выжил, но получил незначительные травмы. Чтобы обезопасить животное от посягательств буйного хозяина, соседи забрали его себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Если вина мужчины будет доказана, ему могут ограничить свободу на три года.

Екатерина Лапкина