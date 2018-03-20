Прежний владелец автомобиля не должен платить штраф за нового собственника, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Верховный суд Российской Федерации рассмотрел жалобу автомобилиста, который продал автомобиль по договору купли-продажи, а спустя несколько месяцев получил уведомление о назначении штрафа за превышение скорости.

Автомобилист обратился в отделение ГИБДД, где ему отказали на основании того, что в базе данных не было информации о переходе права собственности. Аналогичную позицию заняли районный и областной суды, где автомобилист также пытался обжаловать штраф.

Верховный суд РФ, при рассмотрении его жалобы, признал ошибочными выводы нижестоящих судебных инстанций и постановление о наложении штрафа отменил.

Как следует из решения, гражданин, продав автомобиль по договору купли-продажи, не должен платить штрафы за нового собственника, даже если информация о сделке не попала в информационные системы ГИБДД.

Доказательством, подтверждающим управление автомобилем другим лицом (собственником), могли быть договор купли-продажи, полис ОСАГО, договор лизинга и другие документы, которые должны судом исследоваться обязательно. В договоре между продавцом и покупателем отдельно оговаривалось, что транспортное средство переходит в собственность компании сразу после подписания документа. В ПТС была сделана отметка о смене владельца. Данные из информационной системы ГИБДД о том, что машина еще числится за старым собственником, не опровергают заключение договора.

Отметим, что в соответствии с требованием законодательства новый собственник должен зарегистрировать на себя машину в течение десяти дней после перехода права собственности.

Екатерина Лапкина