В Ванино местный житель осужден за незаконный вылов рыбы в местах нереста, об этом Deita.ru сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что в сентябре 2017 года мужчина незаконно выловил лососей на сумму 14 тысяч рублей.

В рамках уголовной статьи «Незаконный вылов водных биологических ресурсов на миграционных путях и в местах нереста» суд назначил ему наказание в виде одного года испытательных работ. При этом виновный уже возместил Российской Федерации причиненный ущерб в денежном эквиваленте.

В настоящее время приговор не вступили в законную силу.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно сообщало о подобных ситуациях. Так, двое жителей Советской Гавани осуждены за незаконный вылов рыбы. За 600 особей выловленных лососей один из мужчин получил 1,5 года лишения свободы.

Екатерина Лапкина