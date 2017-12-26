На Сахалине в суд направлено уголовное дело в отношении железнодорожника, допустившего сход локомотива, об этом Deita.ru сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Органами следствия установлено, что в январе 2017 года мастер дорожного линейного участка Поронайской дистанции пути ОАО «РЖД» руководил ремонтной путевой бригадой. На перегоне «Арсентьевка – Тихая» Макаровского района по его указанию были извлечены из железнодорожного полотна дефектные рельсы. Из-за отсутствия предупредительных знаков о проводимом ремонте произошел сход движущегося по пути локомотива и двух вагонов грузового поезда. Ущерб ОАО «РЖД» превысил 1,5 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» УК РФ прокурором направлено в Макаровский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника ОАО «РЖД», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно информировало о сходе локомотивов и вагонов с железнодорожных рельсов. Так, 24 декабря в Приморском крае было задержано движение грузового поезда из-за сошедшей колесной пары тепловоза.

Екатерина Лапкина