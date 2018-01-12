Многодетного отца осудили за разжигание вражды в Южно-Сахалинске, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

9 апреля 2017 года мигрант из Кыргызстана разместил у себя на странице «Вконтакте» видео, в котором имеются высказывания, содержащие призывы к разжиганию вражды.

Уже в ходе следствия иностранец полностью признал свою вину и раскаялся. После чего просил, чтобы уголовное дело рассмотрели в особом порядке.

Признав подсудимого виновным в рамках статьи «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с использованием интернета» УК РФ, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч.

Екатерина Лапкина