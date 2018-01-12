11 Январь 2018, 19:50
За видео многодетный отец выложит крупную сумму на Дальнем Востоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Многодетного отца осудили за разжигание вражды в Южно-Сахалинске, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
9 апреля 2017 года мигрант из Кыргызстана разместил у себя на странице «Вконтакте» видео, в котором имеются высказывания, содержащие призывы к разжиганию вражды.
Уже в ходе следствия иностранец полностью признал свою вину и раскаялся. После чего просил, чтобы уголовное дело рассмотрели в особом порядке.
Признав подсудимого виновным в рамках статьи «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с использованием интернета» УК РФ, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тысяч.
Екатерина Лапкина