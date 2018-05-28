Большие суммы компенсаций теперь могут получить россияне за задержку международного авиарейса, сообщает DEITA.RU.

Это стало возможным после того, как 27 мая 2018 года вступили в силу поправки в Воздушный кодекс России. Они были разработаны в соответствии с Монреальской конвенцией, которая устанавливает правила международных воздушных перевозок.

При этом, просто так деньги не выплатят. Пассажир должен представить доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал международный рейс. И ему авиакомпания только в таком случае возместит ущерб именно в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками. Например, из отеля, куда был вынужден заселиться пассажир из-за задержки международного рейса. Сумма компенсаций может доходить до 360 тысяч рублей. Отметим, что нововведение касается только международных, а не внутренних авиаперевозок.

Увеличиваются компенсации и за утерянный багаж – до 90 тысяч рублей за килограмм пропажи. Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что произошло с багажом, то ли его вернули не полностью (недостача), то ли повредили или вовсе потеряли. В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. Авиакомпания может удовлетворить требования пассажира или отклонить их. В последнем случае пассажиру не остается ничего, как идти в суд.

Дмитрий Санников