В Уссурийске задержали подозреваемого в краже денежных средств, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 63-летняя женщина, она заявила о краже 13 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщина работает мастером в салоне красоты. В вечернее время в помещение парикмахерской вошел мужчина, чтобы подстричься. Перед тем как начать работу, потерпевшая вышла за рабочими принадлежностями в соседнюю комнату. Вернувшись, она обнаружила, что клиент ушел. Женщина обнаружила пропажу денежных средств из кошелька, который находился в кармане пальто, висевшего на вешалке.

Полицейские полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель.

В отделе полиции он дал признательные показания, рассказав, что похитил денежные средства с целью наживы.

Часть похищенных денежных средств, в сумме 11 тысяч рублей, были изъяты и возвращены владелице.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ирина Петрова