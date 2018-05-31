На Камчатке в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, об этом DEITA.RU сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК России.

По словам старшего помощника руководителя управления Дарьи Немцевой, 23 марта нетрезвый мужчина предпенсионного возраста, находясь у себя на даче, позвонил по единому номеру «112» и сообщил о готовящемся теракте. Он утверждал, что на борту самолета, следующего по маршруту «Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва», находится взрывное устройство. С борта воздушного судна эвакуировали людей и летный состав, вылет самолета был задержан.

Уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь злоумышленнику грозит штраф до полумиллиона рублей.

Екатерина Лапкина