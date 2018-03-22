22 Март 2018, 03:35
Забавный эпизод на ралли в Польше россияне назвали обычным делом
Источник изображения: «Deita.ru»
Удивительный случай произошел во время второго этапа ралли в Польше, сообщает DEITA.RU.
Один из участников гонок не справился с управлением и улетел в кювет. На этом соревнования для чудом не пострадавших пилота и штурмана могло бы закончится. Но на помощь тут же бросилась внушительная группа болельщиков.
Они вытащили "перевертыш" из кювета поставили его на трассу, и машина благополучно закончила гонку. Однако, подобный случай, как пишет Блокнот, совсем не удивил россиян. Они отметили, что болельщики делают так всегда и ничего особенного здесь нет.
Таисия Масина