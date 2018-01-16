Заболеваемость ОРВИ, гриппом и пневмонией снизилась в Приморье
В начале января 2018 года на территории Приморья зафиксировано 72 случая внебольничной пневмонии – это в 12 раз ниже данного показателя в аналогичном периоде 2017 года. Случаев с летальным исходом не зафиксировано, сообщает DEITA.RU.
По информации Департамента здравоохранения
Приморского края, из всех заболевших 39
человек – это маленькие дети и подростки. Госпитализировано 27 пострадавших от серьезного
недуга. Зарегистрирован 71 случай средней тяжести, а также 1 случай тяжелой
степени заболевания.
Заражение ОРВИ и гриппом в Приморье на начало января 2018 года по отношению к предыдущему году среди населения снизилось на 63,3%.
По результатам лабораторных исследований в Приморском крае с начала 2017 года обследовано 570 человек, при проведении диагностики в 1 случае обнаружена РНК вируса гриппа.
Максим Низкодубов