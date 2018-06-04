Ночью с воскресенья на понедельник, 4 июня, на Золотом мосту Владивостока задержали неадекватного молодого человека, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик «ДПС-Контроль», парень пробежал мимо поста охраны Золотого моста по проезжей части. Очевидец на внедорожнике догнал молодого парня и помог его скрутить. Какие цели преследовал парень на данный момент не известно.

Отметим, правилами дорожного движения запрещено перемещаться по Золотому и Русскому мостам пешком. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Екатерина Лапкина