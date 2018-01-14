Мария Захарова рассказала в интервью телеканалу «Мир» о том, как складывалась ее карьера и о том, чем она хотела заниматься изначально, сообщает DEITA.RU.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел рассказала, что пять лет в МГИМО изучала китайский язык и собиралась стать китаистом. Ее желаниям не суждено было сбыться, так как в МИД вакансий на этом направлении не оказалось.

"Для меня это был большой удар", - призналась Мария Захарова.

По ее словам, назначение официальным представителем МИД России было связано не с особой "гендерной политикой", а исключительно профессиональными мотивами.

"Я выиграла в лотерею, но скупила все билеты", - сказала она.

Ранее DEITA.RU сообщало, что Мария Захарова рассказала о том, что думает о КНДР.

Виктор Бруевич