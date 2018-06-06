Похищение и убийство жительницы Владивостока 1983 года рождения не осталось безнаказанным, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, весной 2013 года бывший муж девушки не пожелал передавать ей 2 миллиона рублей за выкуп доли в квартире, а решил ее попросту убить.

Он привлек к совершению преступления своего знакомого, который, в свою очередь, договорился ещё с тремя лицами. За "мокрое дело" исполнителям был обещан миллион рублей.

Выследив жертву в лифте дома по улице Нейбута, они напали на нее и ударили по голове, затем перевезли в гараж и убили, нанеся ей удар трубой по голове. Тело вывезли в лес, где сожгли и закопали.



Присяжные заседатели сочли вину преступников полностью доказанной.

Таисия Масина