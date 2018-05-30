В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю изготавливают настольные игры для слабовидящих, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Так, мастера учреждения изготовили тактильные шахматы и шашки для воспитанников «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната III–IV видов» города Артема.

Специальная технология позволяет слабовидящим заниматься настольными играми, развивать логику и разнообразить свой досуг.

Заявка на изготовление настольных игр для слабовидящих детей в исправительную колонию № 20 поступила от «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы- интерната III–IV видов» города Артема Приморского края. Мастерами учреждения были разработаны тактильные шахматы, шашки для людей с ограниченными возможностями - а именно слабовидящим.





На шахматах сделаны специальные углубления, куда вставляются фигуры и не дают им упасть, сама доска сделана в двух плоскостях, что позволяет отличать белое поле от черного, фигуры-противники имеют различную форму. Аналогичным способом изготовлены шашки.

Ирина Петрова