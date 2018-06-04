57-летний заключенный из тюрьмы в Алабаме Джеффри Линн Борден совершил самоубийство после 24 лет ожидания смертной казни, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Al.com.

Согласно информации, опубликованной ​​Департаментом исправительных учреждений Алабамы, Борден был найден «висящим у постели в своей камере примерно в 2:30 ночи во время проверки безопасности». Борден был объявлен мертвым в 3 часа ночи.

В заявлении Департамента говорится, что останки Бордена были переданы Департаменту судебных наук штата Алабама.

Борден находился в камере смертников с 1995 года, когда его приговорили за убийство Шерил Борден и Роланда Харриса в 1993 году. Убийства произошли, когда вся семья собралась в канун Рождества. Согласно резюме, представленному на суде, Борден повез троих детей жене Шерил Борден. После того, как Шерил Борден прибыла на место происшествия, Джеффри Борден выстрелил ей в затылок в присутствии детей. Затем Борден застрелил Роланда Харриса, отца его жены, когда тот попытался убежать в дом.

В августе 2017 года офис генерального прокурора штата Алабама искал даты исполнения приговора для Бордена и двух других заключенных, Дойла Ли Хамма и Торри Твейна Макнабба. Макнабб был казнен 19 октября; казнь Хамма в феврале была отменена после трудностей с подготовкой его к смертельной инъекции.

Борден должен был быть казнен 5 октября. Но смертная казнь была отложена судьей Кейт Уоткинс.

Согласно информации Департамента исправительных учреждений Алабамы, Борден провел в тюрьме 24 года, 5 месяцев и 4 дня.

Алина Калинина