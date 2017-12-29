Сегодня, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продляет действие программы материнского капитала, сообщает "Deita.ru".





Согласно закону, выплата маткапитала продлена до конца 2021 года. Официальный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному закону, семьи получают право использовать средства маткапитала на оплату образовательных услуг еще до школы. Прежние возможности - пополнение накопительной части пенсии матери, на образование ребенка, лечение ребенка с ограниченными возможностями, а также улучшение жилищных условий семьи - остаются в силе.

Отметим, закон, подписанный президентом, вступает в силу 1 января 2018 года.

Ирина Петрова