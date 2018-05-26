Закон о донорстве органов, за который проголосовала Украинская Рада, назвали попыткой легализовать «черную трансплантологию» и торговлю человеческими органами, сообщает DEITA.RU.

По мнению экспертов, новый закон, который вступит в силу с 1 января 2019 года, может усилить преступную деятельность. Как пишет РИА ФАН, число подобных операций на Украине в год не превышает 500. Однако есть потребность в проведении не менее пяти тысяч пересадок органов.

При этом глава Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк уверен, что в реанимации нужно сначала спасать всех, кого можно спасти. И только потом решать вопрос об изъятии органов.

Он подчеркивает, что власти Украины сначала должны обеспечить медиков всем необходимым, чтобы помочь выжить. Если же финансирования на лечение нет, но есть на изъятие органов, то это уже недалеко от пресловутой «черной трансплантологии».

Таисия Масина