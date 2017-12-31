Временно закрыто движение на спуске по улице Капитана Шефнера во Владивостоке. После уборки основных магистралей снегоуборочная техника приступит к очистке одного из самых крутых спусков города, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе администрации Владивостока.

Движение по объездной дороге Седанка – Патрокл открыто для движения легкового автотранспорта. Сохраняется запрет на проезд большегрузов

Дорожные службы Владивостока продолжают работы по очистке от снега и обработке реагентами городских дорог. Обработана и объездная трасса Седанка – Патрокл. Движение по магистрали открыто для легкового транспорта, но сохраняется запрет на движение большегрузов, - сообщают в штабе по ликвидации последствий снегопада.

Как сообщили в муниципальном учреждении «Содержание городских территорий», снегоуборочная техника продолжает сметать снежную кашу к прибордюрной полосе и обрабатывать улицы противогололёдными реагентами.

Напомним, что водителей личного автотранспорта просят по возможности отказаться от поездок, а в случае выезда на дороги города соблюдать меры предосторожности, не мешать работе снегоуборочной техники и не парковать автомобили на обочинах магистралей.



Как ранее сообщало "Deita.ru", во Владивостоке снегоуборочная техника в количестве порядка 100 единиц приступила к очистке дорог от снега. Звенья подметально-уборочной техники заблаговременно были выставлены по метам дислокации. В настоящее время трактора-щетки и спецтехника со снегоотвалами сметают снег с проезжей части к прибордюрной полосе. Ведётся обработка дорог пескосолевой смесью, особое внимание уделено спускам-подъемам.

Дмитрий Санников