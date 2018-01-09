Владивосток для многих жителей центральной России представляется городом непомерно далеким, будто из параллельной Вселенной. Корреспондент «Deita.ru» встретился с Тамарой Алексеевой, приехавшей во Владивосток из Москвы, и узнал, что удивило больше всего, и совпали ли ожидания с реальностью.





«Первое, о чем можно рассказать, это, наверное, перелет. 9 часов в одну сторону. Скажем так, это не самый приятный опыт с точки зрения того, что нужно просидеть 9 часов в позе креветки, но время пролетает достаточно быстро: пара фильмов, пара часов сна, а там уже и прилетели. Конечно, наличие развлекательных программ в виде фильмов, музыки, сериалов и всего такого скрашивает такой долгий полет», - рассказывает Тамара Алексеева.

По словам «приезжей», когда самолет приземлился и необходимо было искать такси, чтобы добраться до места проживания, цены не сильно удивляли – в Москве почти такие же. Так что здесь сюрприза не было.

«Что произвело на меня впечатление, так это дома. Честно говоря, я была неприятно удивлена: почти все какое-то ну очень старое. И в Москве надо поискать дома гостиничного типа, их крайне мало. А во Владивостоке – пожалуйста, на каждом шагу. И кстати, не сказала бы, что недвижимость здесь намного дешевле. Это удивило», - говорит Тамара.

«Мне Владивосток представлялся эдаким вторым Сан-Франциско. Из-за мостов, конечно. Очень много видела красивых фотографий, где, знаете, такие огоньки, все светится – красота, в общем. Ожидания оправдались, но отчасти: мосты и центр и вправду красивые. Но, например, некоторые районы у меня никак не вязались с тем красивым образом Владивостока с фотографий. Опять же, из-за инфраструктуры и зданий.

Но центральные улицы я просто обожаю. Там все очень атмосферно, красиво, приятно. Это тот Владивосток, который мне представлялся. Еще очень нравятся названия улиц. Только послушайте: Амурская, Бархатная, Морская, Тигровая… Красота», - рассказывает Тамара Алексеева.

На вопрос о том, что во Владивостоке есть такого, чего нет, в Москве, Тамара с улыбкой ответила: «Пян-се! Помню, в первые дни после приезда побежала пробовать. Ну, как по мне, так это божественно (смеется), но слышала, что многие даже запах не любят. Каждому своё.

Еще, конечно, столько всего китайского тут. В Москве всякие китайские вещички и рынки тоже есть, но тут этого прям очень много и чувствуется, что Китай рядом. И этот «азиатский шлейф» тоже придает Владивостоку особый шарм. В Москве, чтобы попасть в тот же Китай, нужно очень заморочиться: во-первых, билеты дорогие, во-вторых, тот же многочасовой перелет. А тут это все под боком.

И одно из самых смешных и необычных явлений, с которым я столкнулась во Владивостоке, - это словечки. Они совершенно удивительные. Например, мой слух до сих пор отказывается воспринимать слово «корка», которым заменяют слова «шутка» или «прикол». Еще меня забавляют словечки типа «по-тихой», «срастить» и то, что владивостокцы называют машины какими-то невообразимыми словами».

Тамара Алексеева рассказывает, что еще её поразили цены на некоторые продукты.

«Фрукты. Вот, что меня очень сильно удивило. Они мне показались достаточно высокими, по сравнению с той же Москвой. Конечно, надо ходить и искать, как и везде, но всё же.

Из продуктов еще меня поразило обилие всего азиатского: жвачки, конфеты, печенье и лапша и так далее. В Москве такое редко где увидишь, а что-то вообще не увидишь. Поэтому поначалу я ходила и умилялась со всего китайского, японского и корейского. Даже попробовала, помню, какие-то леденцы со вкусом томата из японского магазина. Леденцы мне не понравились, но я поняла, что с фантазией у наших соседей всё отлично.

Морепродукты стали для меня откровением. Думала, еду в город у моря, ага, значит, морепродуктов там много и они не такие дорогие, как в Москве. Как же я ошибалась (смеется)», - рассказывает девушка.

Владивосток ведь полон достопримечательностей, скажите вы. И, безусловно, эта тема тоже не прошла стороной. Тамара призналась, что думает, она мало где была, но то, что она успела посетить, ей понравилось.

«Например, я была в океанариуме. Мне очень понравилось. Это не первый океанариум, который я посетила, но он мне понравился больше всех. Была в музеях, лодку посещала, которая в центре стоит, на маяк, конечно, ездила. Маяк влюбил в себя окончательно и бесповоротно. Но, мне кажется, самые главные достопримечательности Владивостока – это острова. Ни на одном еще не была, к сожалению.

Кто-то еще говорит, что во Владивостоке насыщенная ночная жизнь, но я не тусовщик, поэтому тут не могу сказать».

По признанию «гостьи» дальневосточной столицы, Владивосток восхищает своей непохожестью на другие города, своей самобытностью, атмосферой, историей, красивым центром, но – капля дегтя в бочке мёда – инфраструктура некоторых районов вносит негатив в впечатление о городе. Тамара Алексеева заметила, что сравнивать Москву и Владивосток бессмысленно, так как они разные, и вместо этого лучше наслаждаться пребыванием в каждом из городов, так как плохое может быть везде, но ведь вокруг столько всего хорошего.

Влада Золотова



