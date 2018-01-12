Прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности администрации города Владивостока, сообщили Deita.ru в ведомстве.

В июле 2017 года актом управления дорог и благоустройства принято решение о работах на участке дороги по улице Корабельная Набережная. Участок размыло, необходимо было восстановление.

Закупка для муниципальных нужд осуществлена у единственного поставщика в связи с наличием обстоятельств, которые расценены должностными лицами администрации как «непреодолимая сила».



"Между тем, оснований для признания повреждений дорожного покрытия обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с действующим законодательством не имелось. Кроме того, о необходимости выполнения работ по ремонту указанного участка дороги было известно еще в июле 2017 года, а муниципальный контракт заключен спустя значительный период времени", - пишет прокуратура.



Власти города необоснованно закупили материалы у "единственного поставщика". Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения замглавы города Леонид Вильчинский оштрафован на 50 тыс. рублей.

Михаил Грач