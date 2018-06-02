В Амурской области осуждён 36-летний житель Благовещенска, заведомо ложно известивший о минировании школы, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что нетрезвый мужчина 13 января текущего года позвонил по мобильному телефону в службу экстренной помощи и заявил, что школа заминирована. Во время проверки учебного заведения информация не подтвердилась. В результате чего к обвиняемому были заявлены иски из пяти служб.

Суд признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве» и приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафе порядка 20 тысяч рублей.

Екатерина Лапкина