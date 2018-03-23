Басманный суд Москвы отправил под арест первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова, обвиняемого во взяточничестве, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении Федорова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 мая. Между тем, сам Федоров своей вины не признает и считает себя жертвой оговора. Обвиняемый намерен сотрудничать со следствием для установления истины по делу и доказательства своей невиновности.

Ранее выяснилось, что хотел сделать с полученной взяткой первый заместитель главы Дальневосточного таможенного управления.

Оказывается, как пишет РГ, обвиняемый планировал сжечь полученные "за покровительство" деньги. По данным следствия, Федоров за последние два года получил от бизнесмена, владеющего компанией ЗАО "Дальзавод-Терминал", не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.

Михаил Грач