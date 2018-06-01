С 1 июня в России начинает действовать новый закон, по словам его разработчиков, «касающийся всех», сообщает DEITA.RU.

Закон, включает в себя поправки к Гражданскому кодексу РФ и коснется различных финансовых сделок, совершаемых как юридическими, так и физическими лицами.

Как пояснил в интервью "РГ" один из его авторов, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, большое количество норм законодательной новеллы коснется непосредственно банковской системы. Систему хотят приблизить, по его выражению, к такой системе, «которая работала бы четко, работала на государство, но самое главное - на граждан. Поэтому принятый закон касается всех».

Например, закон предусматривает появление такой нормы как эскроу.

«Она касается каждого гражданина. Допустим, человек приходит к нотариусу с целью купли-продажи квартиры, гаража или машины. Приходит и говорит: вот деньги, но я хочу, чтобы они были переданы продавцу лишь тогда, когда договор будет зарегистрирован и сделка состоится. Чтобы я потом не оказался и без денег, и без квартиры. Для этого и есть договор-эскроу, его положения теперь регламентированы в законе. Более того, эскроу-агентом может выступать даже сам нотариус. То есть не банк, не некое третье лицо, а именно нотариус. Причем предметом расчета могут быть не только деньги, а скажем, ювелирные изделия», - рассказал депутат.

В поле зрения закона и деятельность микрофинансовых организаций. В частности, закон ограничит размер непомерно раздутых процентов по предоставляемым займам населению. Новый закон предусмотрел специальное определение для таких процентов - ростовщические проценты. Это те проценты, которые превышают обычно взимаемую в подобных случаях плату, являются чрезмерно обременительными для должника. Предполагается, что при потребительских займах размер этого процента не должен превышать в два и более раза обычно взимаемых процентов, иначе он может быть уменьшен судом до размеров, обычных при сравнимых обстоятельствах.

«В законе прямо записано, что такая сделка в этой части будет недействительна, суд признает это, и, значит, гражданин не будет выплачивать никаких великих процентов», - поясняет Крашенинников.

Кроме этого в новом законе появилось еще одно определение - совместный счет. По словам Крашенинникова, подобный счет может быть открыт для нескольких лиц, совместно ведущих один бизнес. Эта мера позволит каждому из них заключать договоры, осуществлять платежи или, наоборот, пополнять счет.

Отдельные пояснения затрагивают вопрос банковских вкладов. Согласно новому закону, документ на открытие вклада признается в законе публичным договором, то есть договор банковского вклада - это публичные условия финансовой сделки. «Я прихожу в банк и говорю, что хочу положить деньги вот по такому договору, на таких общих условиях. И если банком затем мне будут навязаны какие-то иные условия, договор будет считаться недействительным», - объясняет депутат.

Также предусмотрено, что договор банковского счета может быть открыт не только в денежном выражении, но и в драгоценных металлах, на которые будут начисляться проценты в тех размерах, как указано в договоре. В случае падение стоимости драгметаллов, закон защищает интересы клиента. Так, по договору банковского вклада, предметом которого является драгоценный металл, банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся вклад в драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости, а также выплатить предусмотренные договором проценты.

Андрей Горюнов