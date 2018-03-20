Отсутствие воды
Источник изображения: «Deita.ru»

Городские службы проведут плановые работы в системе водоснабжения Владивостока во  вторник, 20 марта, об этом  DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

В связи с этим, холодная вода будет отключена с 10.00 до 14.00 в домах по  следующим адресам:

Крыгина ул.51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55, 74, 76, 78, 82.

Кроме того, ориентировочно до  12.00 завтрашнего дня из-за невозможности доступа к ремонтным работам будет отсутствовать горячая вода по  адресам: 

Магнитогорская ул.10, 

Никифорова ул.37,

Сафонова ул.30, 39.

Таисия Масина



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