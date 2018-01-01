В канун самого долгожданного и волшебного праздника передали самые наилучшие пожелания те, кто охраняет природу в Кроноцком и Корякском заповедниках и Южно-Камчатском федеральном заказнике, сообщили «Deita.ru» в ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

На берегу Курильского озера сейчас не встретишь медведей – косолапые массово залегли в берлоги. Но благодаря сотруднику отдела строительства Кроноцкого заповедника, не только замечательному специалисту, но и талантливому художнику Алексею Литвиненко в Южно-Камчатском заказнике появился бурый медведь из снега. Вместе с сотрудниками службы охраны Евгением Денгесом и Леонидом Велиевым он поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает всего самого доброго!





"Живите полной жизнью, цените своих родных и близких, берегите нашу прекрасную природу!" – написали ребята.

А в кальдере вулкана Узон государственным инспекторам Алексею Маслову и Вячеславу Иванову новогоднюю компанию составила пара лисиц.





"Самка появляется возле кордона днём и спокойно позирует перед фотоаппаратом, лисовин ведёт себя более осторожно – заглядывает в окошко только с наступлением темноты. Это замечательная компания для встречи Нового года", – рассказал Алексей Маслов, участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника.







Коллектив Кроноцкого заповедника от всей души поздравляет ценителей дикой природы, наших друзей, партнёров и подписчиков в социальных сетях с наступающим Новым годом! Добра, мира, счастья и здоровья вам и вашим семьям!



Дмитрий Санников

